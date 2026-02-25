Versuchter Femizid? Frau nach Messerattacke notoperiert – Ex-Partner unter Verdacht
Berlin - Eine 24-jährige Frau ist mit mehreren Stichverletzungen in einem Krankenhaus in Berlin-Mitte notoperiert worden. Auch ein 24-jähriger Mann wurde mit einer Stichverletzung eingeliefert.
Gegen 3 Uhr alarmierte das Krankenhaus die Polizei. Die junge Frau wies schwere Verletzungen am Ober- und Unterkörper auf und musste sofort operiert werden.
Der Mann hatte eine Stichverletzung am Bein, die ambulant behandelt wurde.
Die 24-Jährige gab an, ihr Ex-Partner habe ihr die Verletzungen in Neukölln zugefügt.
Bei der Durchsuchung des Ex-Partners fanden die Beamten ein Messer mit Blutspuren, das sichergestellt wurde.
Der Tatverdächtige kam in Polizeigewahrsam, wo seine Personalien aufgenommen und ihm Blut abgenommen wurde. Anschließend wurde er wieder entlassen.
