Versuchter Femizid? Frau nach Messerattacke notoperiert – Ex-Partner unter Verdacht

Berlin - Eine 24-jährige Frau ist mit mehreren Stichverletzungen in einem Krankenhaus in Berlin-Mitte notoperiert worden. Auch ein 24-jähriger Mann wurde mit einer Stichverletzung eingeliefert.

Gegen 3 Uhr alarmierte das Krankenhaus die Polizei. Die junge Frau wies schwere Verletzungen am Ober- und Unterkörper auf und musste sofort operiert werden.

Der Mann hatte eine Stichverletzung am Bein, die ambulant behandelt wurde.

Die 24-Jährige gab an, ihr Ex-Partner habe ihr die Verletzungen in Neukölln zugefügt.

Bei der Durchsuchung des Ex-Partners fanden die Beamten ein Messer mit Blutspuren, das sichergestellt wurde.