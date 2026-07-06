Verfolgungsjagd auf Stausee: Betrunkener Bootsführer flieht vor der Wasserschutzpolizei

Saalburg-Ebersdorf - Ein betrunkener Bootsführer ist am Sonntagabend auf dem Bleilochstausee bei Saalburg (Saale-Orla-Kreis) vor der Wasserschutzpolizei geflohen.

Der betrunkene Bootsführer versuchte auf dem Bleilochstausee zu flüchten, er wurde dennoch von der Polizei gestoppt. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Beamten wollten den Mann nach dem Feuerwerk beim Saalburger Lichterfest kontrollieren.

Der Bootsführer hatte jedoch andere Pläne: Er drückte aufs Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf dem Wasser, erklärte die Polizei. Auf die Signale der Einsatzkräfte reagierte er nicht.

Gegen 23 Uhr gelang es den Polizisten schließlich, den Flüchtigen zu stoppen. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Bootsführer betrunken war. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte bei ihm einen Wert von 1,4 Promille an.