Zeuge hört Schüsse: Polizei sucht flüchtige Männer auch mit Hubschrauber

Köln - Schreck am Sonntagnachmittag: Im Kölner Stadtteil Marsdorf fielen Schüsse, die Polizei konnte anschließen vier Verdächtige stellen.

Auch ein Polizeihubschrauber suchte nach den Unbekannten. (Symbolbild) © Wolfram Kastl/dpa

Wie die Behörden mitteilten, hatte ein Zeuge gegen 16.50 Uhr den Notruf gewählt, da er in der Horbeller Straße auf Höhe der Hausnummer 47 verdächtige Beobachtungen gemacht hatte.

Demnach seien kurz zuvor mutmaßlich vier Männer aus einem silbernen VW Polo ausgestiegen. Anschließend habe der Zeuge Schussgeräusche wahrgenommen.

Als die Unbekannten den Zeugen dann bemerkten, flüchteten sie auf schnellstem Weg.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Nur kurze Zeit später kontrollierten Beamte einen VW, in dem sie drei Männer antrafen.

Den vierten Mann konnten die Polizisten dann im weiteren Verlauf der Fahndung stellen. Bei der Suche nach den Männern wurden zeitweise auch ein Hubschrauber sowie Spürhunde eingesetzt.