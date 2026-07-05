Streit mit Ex-Freund artet aus: 19-Jährige auf Motorhaube mitgeschleift, Partner niedergestochen

Düsseldorf - Bei Streitereien mit dem Ex-Freund sind eine 19 Jahre alte Frau und ihr 30 Jahre alter Partner am Samstagabend in Düsseldorf-Oberkassel schwer verletzt worden.

Die Polizei fahndet noch nach mindestens zwei Personen, die an dem Vorfall beteiligt gewesen sein sollen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die beiden waren in der Innenstadt auf den Ex-Freund der 19-Jährigen gestoßen. Dieser folgte dem Paar mit weiteren Begleitern im Auto bis zur Luegallee.

Hier kam es zu Prügeleien auf offener Straße. Ein zunächst nicht identifizierter Tatverdächtiger aus der Gruppe soll den 30-Jährigen dabei mit Messerstichen schwer verletzt haben, teilte die Polizei mit.

Als die Angreifer mit dem Fahrzeug flüchten wollten, stellte die 19-Jährige sich ihnen in den Weg. Sie geriet auf die Motorhaube, wurde mitgeschleift und schwer verletzt.

Auch ihr Partner hatte noch versucht, die Flüchtenden mit dem eigenen Auto zu verfolgen, war dann jedoch zusammengebrochen. Rettungskräfte versorgten ihn.

Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.