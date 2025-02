Verfolgungsjagd endet an Baum: Entschärfungs-Kommando untersucht Audi

Dorfmark - Spektakulärer Einsatz im Norden: In Dorfmark ( Niedersachsen ) wurden am gestrigen Donnerstagabend drei mutmaßliche Automatensprenger verhaftet. Auch ein Entschärfungskommando war vor Ort.

Einer der drei mutmaßlichen Automatensprenger (M.) wird nach seiner Verhaftung von Beamten abgeführt. © NEWS5/René Schröder

Ein Sprecher der Zentralen Kriminalinspektion bestätigte am heutigen Freitagmorgen auf TAG24-Nachfrage den Einsatz. Er gab an, dass Automatensprengungen in der Vergangenheit der Hintergrund für die Maßnahmen waren. Weitere Details wollte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht geben.

Das Ganze spielte sich nach derzeitigen Erkenntnissen nahe der A7-Autobahnabfahrt Dorfmark ab. Nach TAG24-Informationen sollen sich drei Männer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben.

Fotos von der Einsatzstelle zeigen, dass die Flucht der drei Kriminellen ein unsanftes Ende nahm, als sie mit ihrem Auto von der Straße abkamen und gegen einen Baum krachten.

Zwei der drei Männer sollen daraufhin sofort von Spezialkräften verhaftet, der Dritte im Bunde nach kurzer Flucht zu Fuß schließlich gestellt worden sein. Einer der drei sei bei dem Unfall verletzt worden und deshalb ins Krankenhaus gekommen.