Verfolgungsjagd im Salzlandkreis: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Calbe (Saale) - Am späten Mittwochabend sorgte ein Autofahrer in Calbe ( Salzlandkreis ) für eine Verfolgungsjagd.

Ein 37 Jahre alter Autofahrer flüchtete aus für ihn guten Gründen in Calbe vor einer Polizeikontrolle. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Als eine Polizeistreife gegen 23.16 Uhr beschloss, in der Arnstedtstraße einen Citroën zu kontrollieren, gab der Fahrer des Autos beim Erblicken des Haltesignals Gas und flüchtete in den Brumbyer Weg.

Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung mit Blaulicht auf.

Die Verfolgungsfahrt führte über mehrere Straßen und Wege. An einem Feldweg an der Saale in Richtung Brückenstraße war für den Flüchtigen die Fahrt vorbei.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis berichtete, kollidierte der Citroën mit zwei Sperrvorrichtungen, ehe die dritte ihn zum Stoppen brachte. Die Beamten stellten schnell fest, dass der 37-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und vor der Fahrt Drogen sowie Alkohol zu sich nahm.

Mit im Auto saß die eigentliche Eigentümerin des Wagens. Ob sie in den Vorfall verwickelt war oder nicht, wird derzeit noch ermittelt.