220.000 Euro Schaden: Unfall sorgt für Verkehrschaos auf A4

A4/Stadtroda - Auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main hat sich in den Morgenstunden bei Stadtroda ein schwerer Auffahrunfall mit drei Lastwagen ereignet.

Nach einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen ist die A4 Richtung Frankfurt teilweise gesperrt. (Symbolbild) © 123RF/mebardt

Alle Fahrzeuge waren nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Der Fahrer eines Mercedes-Lkw musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinter fahrender Mercedes-Sattelzug konnte noch rechtzeitig reagieren.

Der Fahrer eines Renault-Lkw erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf den vorausfahrenden Lkw geschoben.

Die beiden Insassen des Sattelzuges wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sattelzug sowie der Renault-Lkw waren nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 220.000 Euro geschätzt.