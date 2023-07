Horror nach Club-Besuch: 19-Jährige auf dem Nachhauseweg vergewaltigt!

Erding - Eine schockierende Tat: Eine 19-Jährige ist nach dem Besuch eines Clubs im oberbayerischen Erding am vergangenen Wochenende von einem unbekannten Mann vergewaltigt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mitteilte, war die junge Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Club im Bereich Neues Schießfeld feiern.

Als sie die Disco gegen 4 Uhr morgens verließ, kam sie mit einem Mann ins Gespräch, der mit einem Fahrrad unterwegs war.

Der Mann gab an, denselben Nachhauseweg zu haben wie die 19-Jährige, weshalb sie zusammen zu Fuß entlang der Alten Römerstraße in Richtung Langengeisling liefen.

Etwa auf Höhe der Hausnummer 130 verging sich der Mann laut Polizeiangaben dann an der jungen Frau und zwang sie mit Gewalt zu sexuellen Handlungen.

Im Anschluss flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Eichenkofen.

Täterbeschreibung der Polizei:

circa 25 Jahre alt

circa 1,90 Meter groß

muskulös

rötlich-brauner Dreitagebart

sprach Hochdeutsch

bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, einer hellen kurzen Hose mit Gummizug, Sneakers (Farbe unbekannt) und einer dunklen Baseballkappe

Das Fahrrad des Täters konnte das Opfer nicht näher beschreiben. Laut Polizei könnte es sich eventuell um ein Mountainbike gehandelt haben.