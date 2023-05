Vergewaltigung in Unterfranken: Junge Frau schwer verletzt, Lebensgefährte in U-Haft

Die Polizei in Unterfranken ermittelt wegen einer Vergewaltigung. Eine junge Frau wurde dabei schwer verletzt, ihr Lebensgefährte ist dringend Tatverdächtig.

Von Florian Gürtler

Lülsfeld - Der Vergewaltiger muss äußerst brutal vorgegangen sein - das Opfer wurde mit schweren Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lebensgefährte der jungen Frau gilt als dringend tatverdächtig, er sitzt seit dem heutigen Freitagvormittag in Untersuchungshaft.

Am Christi-Himmelfahrtstag rückte die Polizei aus und durchsuchte ein ehemaliges Kloster in Lülsfeld bei Schweinfurt, das von einer esoterischen Gemeinschaft bewohnt wird - der Hintergrund sind Ermittlungen wegen einer Vergewaltigung. (Symbolbild) © Montage: Jonas Walzberg/dpa, Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Bereits in der Nacht zum gestrigen Christi-Himmelfahrtstag wurde die schwer verletzte Frau in eine Klinik eingeliefert, wie die Polizei in Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt gemeinsam mitteilten. "Als Grund für die Verletzungen gab sie den Ärzten gegenüber Misshandlungen im Zusammenhang mit einer Vergewaltigung durch ihren Lebensgefährten an", berichtete ein Sprecher weiter. Eine rechtsmedizinische Untersuchung bestätigte demnach inzwischen, dass die junge Frau tatsächlich vergewaltigt wurde. Polizeimeldungen Polizei gelingt bei Routinekontrolle zufälliger Coup: Vier Männer in Untersuchungshaft! Die Mediziner der Klinik alarmierten noch in der Nacht pflichtgemäß die Polizei, welche umgehend intensive Ermittlungen veranlasste. In Zuge dessen rückten die Beamten im Laufe des Donnerstagvormittags zur Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses in einem ehemaligen Kloster in der Gemeinde Lülsfeld bei Schweinfurt aus, in welchem der Beschuldigte wohnen soll. Die Beamten suchten nach Beweismaterial, den Lebensgefährten der vergewaltigten Frau trafen sie jedoch vorerst nicht an.

Polizei durchsucht Räume der "Go & Change - Entwicklungsgemeinschaft für Lebensqualität"