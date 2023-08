Verkehrsunfall und Hunde-Angriff: Postboten landen im Krankenhaus

Pfiffelbach/Neuendambach - In Thüringen sind am Mittwoch zwei Postboten verletzt worden. Eine Frau wurde in Pfiffelbach (Landkreis Weimarer Land) von einem Hund angegriffen. In Neuendambach (Landkreis Hildburghausen) kam ein Postwagen von der Straße ab.

Zwei Postboten sind am Mittwoch in Thüringen verletzt worden. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verunglückte der Bote auf der Strecke zwischen Neuendambach und Hildburghausen. Den Angaben nach kam er von der Straße ab. Das Fahrzeug fuhr in einen Graben und kippte in der Folge auf die Seite.

Der Fahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Das Postauto war ein Fall für den Abschleppdienst. Die Post wurde umgeladen.

Auch eine 51-jährige Postbotin landete am Mittwoch im Krankenhaus. Die Frau verteilte in der Apoldaer Straße in Pfiffelbach Briefe. Dort unterhielt sie sich kurz mit einem 74-jährigen Hausbesitzer, übergab ihm seine Post und lief zum nächsten Haus.

Doch als der 74-Jährige seinen Kofferraum öffnete und mit seinen zwei nicht angeleinten Hunden auf sein Grundstück gehen wollte, rannte plötzlich ein Hund der Postbotin hinterher.