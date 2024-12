22.12.2024 13:39 Verletzter Mann liegt an Darmstädter Haltestelle: Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Am Morgen des heutigen Sonntags wurde in der Nähe einer Haltestelle in Darmstadt ein verletzter Mann gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Von Marc Thomé

Darmstadt - Am Morgen des heutigen Sonntags wurde in Darmstadt an einer Haltestelle ein verletzter Mann gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Polizei war mit mehreren Wagen am Einsatzort. © 5VISION.NEWS Noch ist vieles an dem Fall unklar. Auch, wie schwer der mittlerweile ins Krankenhaus gebrachte 24 Jahre alte Mann verletzt wurde. Die Polizei hält sich mit Informationen wegen der laufenden Ermittlungen noch zurück. Der Verletzte soll gegen 8 Uhr im Bereich Kirschenallee/Bismarckstraße, nicht unweit des Darmstädter Hauptbahnhofs entdeckt worden sein. Er habe in der Nähe einer Bus- und Straßenbahnhaltestelle gelegen. Über die Identität des Opfers und mögliche Hintergründe der Tat machte die Polizei ebenfalls noch keine Angaben. Die Ermittler waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Auch ein Spürhund war im Einsatz.

