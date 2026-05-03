Verlorener Personalausweis taucht bei Online-Bestellung auf

Sulzbach-Rosenberg - Eine Frau aus der Oberpfalz hat beim Auspacken einer neu bestellten Geldbörse eine unerwartete Überraschung erlebt: In dem Portemonnaie steckte ein fremder Personalausweis.

Bei einer Online-Bestellung entdeckte eine Kundin den Personalausweis einer anderen Person in einem Portemonnaie. (Symbolbild) © 123RF/sidelnikov

Die Finderin aus Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach brachte das Dokument zur Polizei, wie die Beamten mitteilten.

Die Geldbörse war bei einem Online-Versandhändler bestellt worden.

Laut einem Polizeisprecher hatte die Besitzerin des Personalausweises aus Kempten im Allgäu die Geldbörse zuvor bestellt, dann aber retourniert, weil ihr der Stauraum nicht gefiel.

Dass ihr Personalausweis dabei noch im Innenfach lag, hatte sie wohl nicht bemerkt. Der Personalausweis wird der Frau zurückgegeben.