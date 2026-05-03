Verlorener Personalausweis taucht bei Online-Bestellung auf

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Unerwarteter Fund beim Shoppen: Eine Frau entdeckt im neuen Portemonnaie einen fremden Ausweis, der samt Retoure quer durch Bayern gereist war.

Von Manuel Rank

Sulzbach-Rosenberg - Eine Frau aus der Oberpfalz hat beim Auspacken einer neu bestellten Geldbörse eine unerwartete Überraschung erlebt: In dem Portemonnaie steckte ein fremder Personalausweis.

Bei einer Online-Bestellung entdeckte eine Kundin den Personalausweis einer anderen Person in einem Portemonnaie. (Symbolbild)
Bei einer Online-Bestellung entdeckte eine Kundin den Personalausweis einer anderen Person in einem Portemonnaie. (Symbolbild)  © 123RF/sidelnikov

Die Finderin aus Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach brachte das Dokument zur Polizei, wie die Beamten mitteilten.

Die Geldbörse war bei einem Online-Versandhändler bestellt worden.

Laut einem Polizeisprecher hatte die Besitzerin des Personalausweises aus Kempten im Allgäu die Geldbörse zuvor bestellt, dann aber retourniert, weil ihr der Stauraum nicht gefiel.

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Dass ihr Personalausweis dabei noch im Innenfach lag, hatte sie wohl nicht bemerkt. Der Personalausweis wird der Frau zurückgegeben.

Das amtliche Dokument reiste so unbemerkt quer durch Bayern: von Kempten im Allgäu, fast an der österreichischen Grenze, bis in die Oberpfalz im Nordosten des Freistaats.

Titelfoto: 123RF/sidelnikov

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