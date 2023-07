Paar erlebt kurioses Abendessen mit Polizeieinsatz und bösem Ende

Maikammer - Ein Beziehungsstreit, ein Wespenstich, eine vermeintlich geprellte Restaurantrechnung und ein eingezogener Führerschein: Dieser verrückte Abend wird einem Paar aus Rheinland-Pfalz wohl ewig in Erinnerung bleiben.

Das Paar hatte nie vor, die Zeche zu prellen. Ärger mit der Polizei gab es dann aber doch. (Symbolbild) © Bild-Montage: Thomas Frey/dpa, 123rf/ufabizphoto

Aber der Reihe nach: Passiert ist das Ganze am Abend des gestrigen Donnerstags in Maikammer im Landkreis Südliche Weinstraße. Ein Sprecher der Polizei schilderte am Freitag den reichlich kuriosen Fall.

Alles begann damit, dass das Paar - ein 57 Jahre alter Mann und seine 56-jährige Partnerin - zum gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant eingekehrt waren.

Man aß und trank zusammen, als die Frau plötzlich aufstand und blitzartig die Gaststätte verließ. Der Mann erhob sich kurz darauf und rannte ihr hinterher. Als die beiden nach Minuten nicht mehr zu ihren Plätzen zurückgekehrt waren, vermuteten die Mitarbeiter des Restaurants Zechpreller am Werk.

Also wurde die Polizei verständigt. Nachdem die Streife eingetroffen war, konnte das Paar schnell von den Polizisten ausfindig gemacht und zur Rede gestellt werden.

Dabei stellte sich Folgendes heraus: Die beiden waren während des Essens in einen Streit geraten. Der verlief offenbar so hitzig, dass die 56-Jährige spontan das Restaurant verließ.