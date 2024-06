Vermisster Angler tot im Rhein gefunden

Bereits am Dienstag vergangener Woche suchte ein Großaufgebot an Einsatzkräften ohne Erfolg nach dem Mann (†69). (Symbolbild) © David Young/dpa

In der Nähe von Rheinberg am Niederrhein wurde am Samstagabend eine Leiche gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Toten um einen seit Dienstag vergangener Woche vermissten 69-jährigen Angler aus Kerken im Kreis Kleve (NRW) handelt.

"Möglicherweise wurde der Mann beim Angeln auf einer Landzunge vom steigenden Hochwasser überrascht und hatte versucht, sich von der dadurch gebildeten Insel wieder auf das feste Ufer zu begeben", erklärte die Polizei. Dabei könnte er ausgerutscht und von der starken Strömung mitgerissen worden sein.

Die Angehörigen des Mannes sind den Angaben zufolge durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut worden.