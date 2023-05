23.05.2023 08:57 Vermummte jagen Geldautomaten in die Luft: Bank erheblich zerstört, Anwohner evakuiert

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Ratingen (Kreis Mettmann) einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Von Laura Miemczyk

Ratingen – Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Ratingen (Kreis Mettmann) einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter hinterließen ein Trümmerfeld. Die Täter hinterließen nach der Sprengung des Geldautomaten ein Trümmerfeld. © Polizei Mettmann Wie ein Polizeisprecher mitteilte, waren mehrere Anwohner der Sohlstättenstraße (Ortsteil Tiefenbroich) gegen 3.25 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Als die Zeugen dann nach dem Rechten schauten, sahen sie, dass die Bankfiliale in einem dortigen Wohn- und Geschäftshaus "erheblich" zerstört worden war. "So war die Eingangstür aus ihrer Verankerung gerissen, Deckenteile hingen herab und mehrere Schaufenster waren aufgrund der Wucht der Detonation mehrere Meter weit auf die Straße geschleudert worden", erklärte der Sprecher. Polizeimeldungen Rätselhafter Überfall bei Darmstadt: Kriminelle attackieren Mann an Wohnungstür Die Anwohner beobachteten anschließend drei bis vier vermummte Männer, die fluchtartig die Bank verließen und in einen zuvor bereitgestellten dunklen Fluchtwagen (mutmaßlich Audi) stiegen, in dem sie schließlich in hohem Tempo davonrasten. Die alarmierte Polizei fahndete umgehend nach den flüchtigen Automatensprengern, konnte diese jedoch, "trotz der Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers", nicht mehr auffinden. Die Polizei geht davon aus, dass die Automaten-Sprenger Beute gemacht haben. © Polizei Mettmann Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Panzerknacker beobachtet? Schaufenster waren aufgrund der Wucht der Detonation mehrere Meter weit auf die Straße geschleudert worden. © Polizei Mettmann Aufgrund der immensen Schäden an der Bankfiliale wurden die darüber liegenden Wohnungen vorsichtshalber evakuiert. Nach ersten Einschätzungen soll die Statik des Gebäudes jedoch nicht beeinträchtigt worden sein, weshalb die Bewohner des Hauses nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren könnten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter bei der Sprengung Beute gemacht haben. Wie hoch der entstandene Beute- und Sachschaden ist, sei aber noch nicht geklärt, wie es weiter hieß. Die Beamten sind auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 02102/9981-6210 entgegengenommen. Polizeimeldungen Mercedes-Fahrer muss dringend pinkeln und trifft ganz dumme Entscheidung Erstmeldung vom 23. Mai: 7.06 Uhr; zuletzt aktualisiert: 8.57 Uhr.

Titelfoto: Polizei Mettmann