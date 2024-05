Vermummter klingelt und schüttet Opfer Säure ins Gesicht

Die Polizei befragte die Anwohner am Tatort - doch noch gab es keine hilfreichen Hinweise auf den Täter. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war es bereits am Montag (13. Mai) gegen 21.30 Uhr zum Angriff in dem Mehrfamilienhaus in der Pernauerstraße gekommen.

Ein vermummter Täter hatte an der Tür geklingelt und dem 31-Jährigen nach dem Öffnen unvermittelt ein flüssiges Säuregemisch in dessen Gesicht geschüttet. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der 31-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen, insbesondere an den Augen, und wurde in eine Spezialklinik nach München gebracht. Er wird voraussichtlich bleibende Schäden am Körper und den Augen davontragen und sich mehreren Operationen unterziehen müssen, berichtete die Polizei.

Noch wurde der Verantwortliche nicht geschnappt. Eine Befragung der anderen Anwohner sowie eine Untersuchung der Säure hätten den Fall noch nicht vollständig klären können.