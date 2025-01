Vernehmungen überall möglich! Polizei in NRW erhält Tablets mit spezieller App

Düsseldorf - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bekommt 2500 Tablets mit einer App, um an jedem Ort eine Vernehmung vornehmen zu können.

Seit September wird die neue Vernehmungs-App bereits in Aachen, Düren und beim Landeskriminalamt getestet. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Technik ist nach Angaben des zuständigen Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste für die Kriminalpolizei und die Verkehrskommissariate gedacht.

Innenminister Herbert Reul (72, CDU) sagte dazu: "Die Polizei in NRW muss für die zukünftigen Herausforderungen gewappnet sein. Deswegen stecken wir jedes Jahr viel Arbeit und Geld in die Digitalisierung und in den Bürokratieabbau. Wir wollen noch bürgerfreundlicher werden und die Arbeit für die Beamten vereinfachen"

Die Ermittler bekämen mit der App zusätzlich zur klassischen Bürovernehmung die Möglichkeit, Vernehmungen von erwachsenen Tatverdächtigen, Opfern oder Zeugen unabhängig von ihrem Arbeitsplatz an jedem beliebigen Ort durchzuführen - beispielsweise in einem Gefängnis, Krankenhaus oder direkt am Tatort.

Die App sei datenschutz- und rechtskonform, im Anschluss unterzeichneten die Betroffenen ihre Vernehmungen digital.