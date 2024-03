Baustellenkontrolle wird zum Desaster: Polizei wird bei diesem Anblick angst und bange

Bad Hersfeld - Bei Kontrollen von Baustellen im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau in Osthessen hat die Polizei massive Verstöße gegen Verkehrs-, Abfall- und Arbeitsschutzvorschriften festgestellt. Dabei schlug ein Fall dem ganzen dem sprichwörtlichen Fass den Boden aus.

Aufgrund schwerster technischer Mängel wurde manchen Baustellenfahrzeugen auch die Weiterfahrt untersagt. © Montage: Polizeipräsidium Osthessen

Wie ein Polizeisprecher erst am heutigen Montagnachmittag berichtete, wurde in Bad Hersfeld bereits Mitte Februar ein 7,49 Tonnen-Pritschen-Lkw mit Asphaltbruch gestoppt, der deutlich überladen war. Doch damit noch lange nicht genug: Die Ladung war zudem nicht ausreichend gesichert und es wurden Verstöße gegen abfallrechtliche Bestimmungen festgestellt.



Es sollte nicht die einzige Enttäuschung für die Ermittler bleiben. An einer weiteren Baustelle - ebenfalls in Bad Hersfeld - wurden massive Verstöße gegen die Auflagen der "Verkehrsrechtlichen Anordnung" (VAO) festgestellt. Die Baustelle wurde daraufhin stillgelegt und zurückgebaut.

Bei den Kontrollen wurden auch zahlreiche Mängel an Fahrzeugen und Ausrüstung entdeckt. So wurden unter anderem fehlende Fahrerlaubnisse, mangelhafte Ladungssicherung und technische Mängel an Fahrzeugen beanstandet.

Auch bei Gefahrguttransporten wurden erhebliche Mängel festgestellt. Gefahrgüter wie Benzin und Dieselkraftstoffe waren nicht ausreichend gesichert. Angesichts derartig leichtfertiger Vorgehensweisen im Bezug auf hochentzündliche Stoffe, sprachen die Ordnungshüter nachvollziehbarerweise von "erschreckenden" Kontrollergebnissen.