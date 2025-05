Versuchte Tötung? 36-Jähriger muss notoperiert werden

Bad Langensalza - Ein junger Mann soll in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf einen 36-Jährigen eingestochen haben. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei versucht, den Tatverdächtigen zu finden. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Beamten am Mittwochvormittag erklärten, war der 36-Jährige mit einem 22-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße aneinandergeraten.

Bei dem Vorfall erlitt der 36-Jährige schwere Stichverletzungen. Er musste sogar im Krankenhaus notoperiert werden.

Der Zustand des Opfers ist laut Polizeiangaben stabil. Der Mann schwebe derzeit nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Der 22-jährige Tatverdächtige flüchtete nach der Auseinandersetzung vom Tatort. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der junge Mann am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in seiner Wohnung in Bad Langensalza angetroffen werden. Die Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen daraufhin vorläufig fest.