Streit eskaliert: 18-Jähriger schubst Mann am Hauptbahnhof auf Bahngleis

Nürnberg - Ein 18-Jähriger hat einer 43-Jährigen bei einem Streit am Nürnberger Hauptbahnhof in die Gleise geschubst. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen die Streitenden am Bahnhof fest. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten mehrere Menschen am Samstagnachmittag am Bahnsteig in Streit.

Der 43-Jährige grifft im Verlauf einen 20-Jährigen mit einem Messer an und versuchte diesen zu verletzten. Der jüngere Mann konnte jedoch ausweichen, berichtete die Polizei.

Daraufhin packte ein 18-Jähriger den 43-Jährigen und stieß ihn ins Gleis.

Hier bleib der Mann kurze Zeit benommen liegen. Glücklicherweise verkehrten zur Tatzeit keine Züge. So konnte der 43-Jährige wieder aufstehen und den Gleisbereich selbstständig verlassen. Er wurde den Angaben nach leicht verletzt.

Die alarmierte Bundespolizei nahm die involvierten Personen fest. In welchem Verhältnis die Streitenden standen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Messer des 43-Jährigen konnte vor Ort sichergestellt.