Stichverletzung: Mann in lebensbedrohlichem Zustand, zwei Tatverdächtige festgenommen!

Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) soll es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein. Ein 38-Jähriger befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Zwei Tatverdächtige konnten den Angaben zufolge festgenommen werden. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Staatsanwaltschaft Mühlhausen und Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, sei es - ersten Ermittlungen nach - am Montag (gegen 20.45 Uhr) im Innenstadtbereich von Bad Langensalza zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen.

Den Angaben zufolge wies ein 38-Jähriger eine Stichverletzung im Oberkörper, die ursächlich für einen lebensbedrohlichen Zustand des Geschädigten war, auf. Der schwer verletzte Mann sei einer sofortigen medizinischen Behandlung unterzogen worden, hieß es.

Laut Staatsanwaltschaft und LPI schwebt der Mann inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zur Tat dauern gegenwärtig an - in enger Absprache der Polizei mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Das war der Mitteilung am Dienstagmittag zu entnehmen.