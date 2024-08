Versuchte Tötung? Schwerverletzter bei Schlägerei mit Eisenstange und Machete

Schweinfurt - Bei einer Massenschlägerei am späten Abend des gestrigen Montags in Schweinfurt, bei der eine Eisenstange und eine Machete zum Einsatz kamen, erlitt ein 20 Jahre alter Mann schwerste Kopfverletzungen.

Die Polizei begann noch in der Nacht mit den Ermittlungen und sucht dringend nach Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Dienstag den Vorfall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

So soll es am Montag gegen 23 Uhr im Bereich der Straße "Am Zeughaus" einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben haben. Dieser eskalierte dann offenbar derart, dass er in eine brutale Schlägerei überging.

Hierbei hat es dann wohl mehrere Verletzte gegeben. Zeugen berichteten, an der Schlägerei beteiligte Personen hätten sich im Anschluss in ein in der Nähe gelegenes Krankenhaus begeben.

Dort konnte die Polizei den 20-jährigen algerischen Staatsbürger antreffen. Dieser hatte eine so schwere Schnittverletzung am Kopf erlitten, dass er zur weiteren Behandlung in eine Würzburger Klinik geflogen werden musste.