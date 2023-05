29.05.2023 18:38 Versuchte Vergewaltigung in Frankfurt-Sachsenhausen: Passanten verhindern Schlimmeres

In den Morgenstunden des Pfingstsonntags kam es in Sachsenhausen zu einer versuchten Vergewaltigung. Die Betroffene (27) wurde in letzter Sekunde gerettet.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Schreckliche Tat im Frankfurter Amüsierviertel Sachsenhausen. Dort wollte ein Mann scheinbar eine junge Frau vergewaltigen. Nur das zufällige Eintreffen von Passanten verhinderte Schlimmeres. Die Polizei konnte den 35-jährigen Tatverdächtigen schließlich festnehmen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums der Mainmetropole am Pfingstmontag berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 4.30 Uhr auf der Textorstraße. Dem Bericht zufolge befand sich dort zu diesem Zeitpunkt eine 27 Jahre alte Frau, die plötzlich von einem Mann von hinten gepackt und in ein Gebüsch gezogen wurde. Dort wollte der Mann sie allem Anschein nach vergewaltigen. Zuvor soll er die Betroffene jedoch gewürgt und auf sie eingeschlagen haben, während sie mit aller Kraft dagegen ankämpfte und lauthals um Hilfe rief. Polizeimeldungen Tierischer Einsatz: Polizei in Thüringen rettet verletzten Uhu Drei ebenfalls im Bereich des Tatorts anwesende Passanten wurden durch die Schreie schließlich auf das Geschehen aufmerksam und sorgten dafür, dass der Angreifer das Weite suchte. Dabei entriss er der 27-Jährigen jedoch ihr Handy. Während die drei Retter den mutmaßlichen Täter verfolgten, alarmierten sie die Ordnungshüter, denen kurze Zeit später die Verhaftung gelang. Währenddessen wurde die junge Frau durch den Angriff leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Zurzeit befindet sich der mutmaßliche Täter in einer Zelle des Frankfurter Polizeipräsidiums und soll schon bald dem Haftrichter vorgeführt werden.

Titelfoto: 123RF/udo72