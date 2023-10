Versuchte Vergewaltigung in Thüringer Stadtpark? Polizei ermittelt zu "Vorfall" mit Mädchen (14)

Ein Video, das im Heinrich-Heine-Park in Rudolstadt aufgenommen worden sein soll, sorgt für Aufregung. Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall mit einem Mädchen.

Von Carsten Jentzsch

Rudolstadt - In den sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, das für Aufregung sorgt. Die Szenen sollen sich im Heinrich-Heine-Park in Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) abgespielt haben. In diesem Zusammenhang wird auch von einer "versuchten Vergewaltigung" geschrieben. Die Polizei ermittelt!

Zeugen oder Geschädigte, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild) © 123RF/bartusp 17 Sekunden lang ist das Video, das auf Facebook zu sehen ist. Was dem Clip zu entnehmen ist: Eine Prügelei zwischen drei, womöglich vier Personen - aufgenommen offenbar im Dunkeln (abends, nachts). Wie es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, geht aus dem Video nicht hervor. Im Kontext der Aufnahmen wird allerdings auch von einer "versuchten Vergewaltigung" geschrieben. Bei der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld sei jedoch ein Vorfall vom 22. September 2023 zum Nachteil eines 14-jährigen Mädchens in Rudolstadt bekannt geworden, teilte die Polizei am Montag mit. Polizeimeldungen Schlimme Gerüchte rund um Mann vor Leipziger Grundschule - Polizei gibt Entwarnung Den Angaben nach kam es in diesem Zusammenhang auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen im Heine-Park. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Saalfeld geführt und dauern an. In Zusammenhang mit einem in den sozialen Medien kursierenden Video, "welches in Verbindung mit einer möglichen Sexualstraftat in Rudolstadt gebracht wird", werde von einer Sexualstraftat am Rande des diesjährigen Vogelschießens (Anm. d. Red.: 18. bis 27. August) gesprochen, heißt es.

Polizei sucht Zeugen zu Vorfall