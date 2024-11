Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten - Polizei sucht nach Zeugen!

Berlin - Die Polizei will einen versuchten Diebstahl in Berlin-Tempelhof aufklären und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Täter kamen ohne Beute davon. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Ermittler am Montag mitteilten, ereignete sich die Tat am vergangenen Sonntag in einem Kaufland-Supermarkt in der Schöneberger Straße 7.

Ein Zeuge rief die Beamten zu der Filiale, nachdem er ein Fenster entdeckt hatte, welches offenbar gewaltsam geöffnet wurde. Als die Polizei eintraf, bemerkten sie ebenso einen Geldautomaten im Innenbereich, an dem ein Öffnungsversuch stattgefunden hatte.

Dieser soll im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 13.40 Uhr passiert sein. Hinweise auf eine Sprengung fanden sie zunächst nicht. Die Täter kamen ohne Beute davon.

Nun bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe und fragen: Wer hat an dem genannten Supermarkt im mutmaßlichen Tatzeitraum oder in der näheren Umgebung Verdächtiges beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben?