Versuchtes Tötungsdelikt: Autofahrer jagt Mann vor sich her - Polizei greift ein!

Wuppertal - Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: In Wuppertal haben Polizisten einen 34-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen.

Die Wuppertaler Polizei war zufällig auf die Szene aufmerksam geworden und griff umgehend ein. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal am Montag mitteilten, war es am vergangenen Samstag (17. Juni) zu dem Angriff auf einen 52-jährigen Fußgänger gekommen.

Demnach waren Beamte am späten Abend gegen 23.35 Uhr eigentlich wegen eines anderen Einsatzes in der Gronaustraße vor Ort gewesen, als sie plötzlich ein Auto bemerkten, das die Straße entgegen der Fahrtrichtung entlangfuhr und im dortigen Kurvenbereich auf den Gehweg gelenkt wurde.

Auf dem Weg befand sich zu diesem Zeitpunkt der 52-Jährige, der offensichtlich vor dem Wagen davonlief und sich schließlich hinter eine Straßenlaterne retten konnte. Um einen Zusammenstoß mit dem Hindernis zu vermeiden, habe der Autofahrer abgebremst und sei anschließend zurück auf die Fahrbahn ausgewichen.

Unverzüglich hielten die Beamten das Fahrzeug daraufhin an und nahmen den 34-jährigen Fahrer vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei der Tatverdächtige am heutigen Montag einer Haftrichterin vorgeführt worden, die einen Haftbefehl wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen habe.