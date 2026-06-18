Versuchtes Tötungsdelikt? Bewusstloser Mann auf Gehweg gefunden

Frankfurt am Main - Rätselhafte Szenen in der Nacht in Frankfurt : Ein Mann wird bewusstlos auf einem Gehweg entdeckt, die Hintergründe sind völlig unklar. Die Polizei geht inzwischen von einem versuchten Tötungsdelikt aus und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Frankfurter Stadtteil Bornheim wurde in der Nacht auf Donnerstag ein bewusstloser Mann auf einem Gehweg gefunden. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Monika Skolimowska/dpa.

Nach Angaben der Polizei fand ein Zeuge in der Nacht auf Donnerstag einen 54 Jahre alten Mann regungslos auf dem Boden liegend.

Gegen 1.20 Uhr war der Mann auf dem Fußgängerweg zwischen der Seckbacher Landstraße und dem Bodenweg unterwegs, als er den Bewusstlosen im Bereich des Wasserleitungswegs entdeckte und sofort den Notruf verständigte.

Rettungskräfte brachten den 54-Jährigen umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Bislang ist unklar, wie lange der Mann bereits dort gelegen hatte und wie es zu seinen Verletzungen kam. Genau das ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen.