Versuchtes Tötungsdelikt in Landstuhl: Polizei steht noch vor vielen Rätseln

Landstuhl - Nach einem versuchten Tötungsdelikt im rheinland-pfälzischen Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) ermittelt die Kriminalpolizei . Bislang sind noch viele Fragen offen.

Im rheinland-pfälzischen Landstuhl kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Umstände sind noch völlig unklar. (Symbolfoto) © Jason Tschepljakow/dpa

Die Polizei Westpfalz bestätigte am Mittwochmorgen, dass es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sei.

Weitere Details zu den Hintergründen der Tat wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Auf die Frage, ob ein oder mehrere Täter flüchtig seien, hieß es, dass es derzeit keine Fahndungslage gebe.

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.