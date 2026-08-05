Versuchtes Tötungsdelikt in Landstuhl: Polizei steht noch vor vielen Rätseln
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Von Jenny Tobien
Landstuhl - Nach einem versuchten Tötungsdelikt im rheinland-pfälzischen Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) ermittelt die Kriminalpolizei. Bislang sind noch viele Fragen offen.
Die Polizei Westpfalz bestätigte am Mittwochmorgen, dass es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sei.
Weitere Details zu den Hintergründen der Tat wurden zunächst nicht bekannt gegeben.
Auf die Frage, ob ein oder mehrere Täter flüchtig seien, hieß es, dass es derzeit keine Fahndungslage gebe.
Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.
Im Laufe des Tages sollen nähere Informationen bekannt gegeben werden. Landstuhl ist eine Gemeinde mit rund 8500 Einwohnern und liegt westlich von Kaiserslautern.
Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa