Vierter in Folge: Nächster Straftäter entflieht aus Psychiatrie Emmendingen

Emmendingen - Die Serie an Straftätern in der Psychiatrie Emmendingen, die von Freigängen nicht zurückkehren, scheint nicht abzureißen. Wie die Polizei mitteilte, wird derzeit nach einem 48-Jährigen gefahndet.

Mit einem veröffentlichten Lichtbild fahndet die Polizei derzeit nach einem Straftäter. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Polizei Offenburg

Der Mann sei am vergangenen Samstag von einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt. "Die Person wurde zuletzt gegen 14.30 Uhr im Bereich der Neubronnstraße in Emmendingen gesehen", teilte die Polizei Offenburg mit.

Die anschließend eingeleiteten Fahndungen an bekannten Hinwendungsorten in Offenburg, Böhringen und Radolfzell seien erfolglos verlaufen.

Im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) war der Gesuchte nach Angaben der Polizei seit August vergangenen Jahres wegen mehrerer Straftaten untergebracht, darunter Raub- und Eigentumsdelikte. Der 48-Jährige wird demnach als schmal und 1,72 Meter groß beschrieben.

Er trage einen schwarzen Haarkranz und einen Vollbart. Am Hinterkopf habe er eine größere Brandnarbe.

Wer den Mann sieht, soll sich unter der Rufnummer 07851 8930 bei der Polizei melden.