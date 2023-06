Völlig betrunken am Steuer: Innerhalb von 24 Stunden zweimal über zwei Promille!

Der betrunkene Fahrer (35) wurde gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden von der Polizei erwischt. © Peter Gercke/dpa (Symbolbild)

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde bei einem 35-jährigen Autofahrer bereits am 19. Juni eine Alkoholisierung von über zwei Promille festgestellt.

Der 35-Jährige war von den Beamten in der Fuhrenkampstraße in Zetel im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden.

Bei einer Blutentnahme des Zetelers wurden neben dem Alkohol- außerdem auch Betäubungsmittelmissbrauch festgestellt. Der betrunkene Fahrer musste seinen Führerschein direkt abgeben.

Das schien dem 35-Jährigen aber herzlich egal zu sein. Denn am darauffolgenden Tag, gegen 22 Uhr, fiel der Beschuldigte zum wiederholten Mal auf. Die Polizei Varel zog den am Vortag in der Jakob-Borchers-Straße in Zetel festgestellten Autofahrer erneut aus dem Verkehr. Er hatte im selben Auto hinterm Steuer gesessen.

Und wie die Beamten feststellten: Auch dieses Mal war er gut betrunken unterwegs. Wie am Vortag wurden über zwei Promille sowie ein Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt.