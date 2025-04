Völlige Eskalation: Junge (13) tritt, schubst und beißt Polizistinnen krankenhausreif

Die Beamtinnen waren am Dienstagabend nach einem Familienstreit nach Hagen-Berchum alarmiert worden. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Beamtinnen am Dienstagabend wegen eines Familienstreits nach Hagen-Berchum alarmiert worden, bei dem der Junge sich hochgradig aggressiv verhalten hatte.

Als die Ordnungshüterinnen dann gegen 21.15 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen und den 13-Jährigen fragten, was passiert sei, weigerte der sich nicht nur, mit den Polizistinnen zu sprechen, sondern griff eine der Frauen plötzlich an und schubste sie mit den Worten "Verpi** dich, du H***"!



Als der Junge dann erneut mit erhobenen Händen auf die Beamtinnen zuging, wollten sie ihn fixieren, wobei der Unruhestifter sich jedoch derart wehrte, dass es ihm kurzzeitig gelang, einen Arm zu befreien, mit dem er einer Beamtin prompt an den Haaren zog.

Dann flippte der Jugendliche vollends aus: Er trat mehrfach gegen die Beine der Beamtinnen sowie in Richtung des Bauchraumes, fing an, Kopfstöße zu verteilen und wollte immer wieder nach den Beinholstern der Polizistinnen greifen.