Unfall im Salzlandkreis: Laster kracht in Auto mit Senioren

In Unseburg im Salzlandkreis gab es am Freitag einen Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw. Zwei Menschen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Von Robert Lilge

Unseburg - Am Freitagmittag kam es auf der L70 bei Unseburg (Salzlandkreis) zu einem Unfall. Der Lastwagen sowie das Auto des 70-Jährigen mussten abgeschleppt werden. © Screenshot/Instagram/feuerwehr_unseburg Als um 13 Uhr ein 70 Jahre alter Mann und seine 78 Jahre alte Beifahrerin aus Richtung Borne auf die Landstraße abbiegen wollten, übersah der Autofahrer einen herannahenden Lastwagen. Direkt auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Insassen im Auto wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach einer kurzen Behandlung an der Unfallstelle konnte der Lastwagenfahrer wieder entlassen werden. Das Auto und der Lkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L70 vollständig gesperrt werden, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis am Sonntag mit. Wie genau es zu dem Unfall kam, soll nun ermittelt werden.

