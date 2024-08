Vom Motorradsitz geschleudert: Achtjähriger und Vater bei Zusammenstoß verletzt

Wuppertal - Mit seinem achtjährigen Sohn auf dem Rücksitz ist ein 55-jähriger Motorradfahrer am Dienstagmittag in Wuppertal mit einem Auto zusammengestoßen. Vater und Sohn wurden bei dem Unfall verletzt.

Die 84-jährige Seniorin wollte in die Nützenberger Straße in Wuppertal einbiegen, als der Motorradfahrer in die Front des VW-Golfs krachte. © Florian Schmidt

Wie die Polizei mitteilte, war der Unfall am Dienstag gegen 13.05 Uhr auf der Nützenberger Straße in Wuppertal in Richtung Vogelsaue passiert.

Demnach kam es zum Zusammenstoß, als eine 84-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf von der Roonstraße in die Nützenberger Straße einfahren wollte.

Vater und Sohn auf dem Motorrad stürzten bei dem Zusammenprall zu Boden und zogen sich Verletzungen zu.