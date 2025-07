Von Anwohnerin erkannt: Vermisste 89-Jährige ist zurück

Alles in Kürze

Sie war in der Ortschaft Dahlenwarsleben unterwegs, wo sie von einer Anwohnerin erkannt und angesprochen wurde. Sie hatte dann auch die Polizei verständigt.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte. konnte die vermisste 89-Jährige wohlbehalten am Montagnachmittag angetroffen werden.

Dahlenwarsleben - Am gestrigen Sonntagabend ist eine 89-Jährige aus ihrer Seniorenvilla in Dahlenwarsleben in der Niederen Börde (Sachsen-Anhalt) verschwunden.