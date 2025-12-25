Von Ersthelfern gerettet: 49-Jähriger erleidet Herzinfarkt am Steuer
Von Daniel Wieland
Lindau am Bodensee - Auf einer Bundesstraße verlor am Mittwoch ein Autofahrer plötzlich das Bewusstsein. Ersthelfer reagierten schnell und zogen den Mann aus seinem Wagen.
Während der Fahrt in Lindau erlitt der 49-Jährige gegen 12 Uhr einen Herzinfarkt und wurde anschließend von couragierten Helfern in der Nähe von Lindau reanimiert.
Durch den Infarkt habe der Mann das Bewusstsein verloren und sei mit seinem Auto gegen die Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Ersthelfer hätten daraufhin die Scheibe des Wagens eingeschlagen und den Verletzten aus dem Fahrzeug geholt.
Eintreffende Polizisten übernahmen später die Reanimierung, wie es hieß.
Die Ermittler sind sich sicher: Durch die schnelle Hilfe wurde dem Mann das Leben gerettet. Die B12 war während der Maßnahmen gesperrt.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa