Von Ersthelfern gerettet: 49-Jähriger erleidet Herzinfarkt am Steuer

Lindau am Bodensee - Auf einer Bundesstraße verlor am Mittwoch ein Autofahrer plötzlich das Bewusstsein. Ersthelfer reagierten schnell und zogen den Mann aus seinem Wagen.

Der Mann erlitt am Steuer einen Herzinfarkt. © Monika Skolimowska/dpa

Während der Fahrt in Lindau erlitt der 49-Jährige gegen 12 Uhr einen Herzinfarkt und wurde anschließend von couragierten Helfern in der Nähe von Lindau reanimiert.

Durch den Infarkt habe der Mann das Bewusstsein verloren und sei mit seinem Auto gegen die Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Ersthelfer hätten daraufhin die Scheibe des Wagens eingeschlagen und den Verletzten aus dem Fahrzeug geholt.

Eintreffende Polizisten übernahmen später die Reanimierung, wie es hieß.