Von Straße abgekommen: Junge Frau kracht in Baum

Magdeburg - Am gestrigen Dienstag wurde eine junge Frau bei einem Unfall in Magdeburg schwer verletzt.

Alles in Kürze

Die Fahrerin ist nun in einem Krankenhaus. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Die 24-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr über den Olvenstedter Graseweg in Richtung Flora Park.

Das teilte das Polizeirevier Magdeburg am heutigen Mittwoch mit.

Am kleinen Silberberg kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Als sie an den Bordstein stieß, verlor sie die Kontrolle über das Auto und krachte in einen Baum.