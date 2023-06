Von Straßenbahn mitgeschleift: 11-jähriges Kind schwer verletzt

Mainz - Horror-Unfall! Am Donnerstag wurde ein 11-jähriges Kind in Mainz von einer Straßenbahn mitgeschleift und schwer verletzt.

Am späten Donnerstagmittag kam es in Mainz-Gonsenheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem 11-jährigen Kind. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der schreckliche Vorfall gegen 16.10 Uhr an der Haltestelle "An der Bruchspitze" im Mainzer Stadtteil Gonsenheim.



Demnach versuchte das 11 Jahre alte Kind, die an der Haltestelle stehende Straßenbahn der Linie 51 in Fahrtrichtung Mainz-Finthen noch zu erreichen. Hierfür streckte es seine Hand in die schließenden Türen.

Daraufhin wurde der Arm des Kindes in der Tür fest eingeklemmt. Anschließend wurde das Kind von der Tram mehrere Meter mitgeschleift und letztlich gegen einen Betonpfeiler geschleudert.

Noch vor Ort musste das Unfallopfer notärztlich behandelt werden und mit schweren Verletzungen in die Mainzer Uni-Klinik verbracht werden. Lebensgefahr bestand zum Glück keine!

Zur Aufklärung der genauen Unfallursache sowie dem Unfallhergang wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen.