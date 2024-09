Voodoo-Zauber? Polizei in Thüringen berichtet von bizarrem Einsatz

Nordhausen - Voodoo-Zauber? Zu einem wohl nicht alltäglichen Einsatz dürfte es am Donnerstag für die Polizei in Nordhausen gekommen sein.

Der Mann habe auf dem gesamten Gelände "im mystischen Stil" eine Vielzahl an Puppen mit teilweise fehlenden Gliedmaßen verteilt, hieß es. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen am Donnerstagmittag mitteilte, habe am Morgen ein "eher bizarrer Einsatz" Nordhäuser Polizeibeamte zu einem Betriebsgelände in der Ullrichstraße geführt.

Den Angaben zufolge stellte ein Mitarbeiter hier fest, dass sich auf dem Gelände der Firma eine Person unberechtigt aufhielt. Der Mann habe auf dem gesamten Gelände "im mystischen Stil" eine Vielzahl an Puppen mit teilweise fehlenden Gliedmaßen verteilt, hieß es.

"Es liegt die Vermutung nahe, dass die Person neben dem begangenen Hausfriedensbruch auch einen Voodoo-Zauber anzuwenden versuchte", so die Uniformierten. Letzteres entfalte jedoch keine "strafrechtliche Relevanz".

Der Inspektionsdienst Nordhausen führt die Ermittlungen zur Täterschaft. Sollte diese geklärt werden, so könne auch die Motivation des Täters Aufschluss über "diese mysteriöse Aktion" bringen, hieß es weiter.