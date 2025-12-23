Vor fast drei Jahren gefunden: Kleiner weißer Bär sucht seine Familie

Sondershausen - Mit einer besonderen Nachricht meldet sich die Polizeiinspektion Kyffhäuser kurz vor Weihnachten.

Der kleine weiße Bär ist seit mehreren Jahren auf der Polizeiwache zu Hause. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wie die Beamten aus Sondershausen schreiben, wurde im Frühjahr 2023 ein kleiner weißer Stoffbär auf der B4 gefunden.

Seitdem verbringt das Kuscheltier seine Tage auf der Polizeiwache, denn abgeholt wurde es bislang nicht.

"Ich verbringe nun bald schon das dritte Weihnachtsfest bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser. Bisher hat sich meine Familie immer noch nicht gemeldet oder sich nach mir erkundigt. Das macht mich traurig", schreibt die Polizei in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung.

Auch wenn das flauschige Stofftierchen inzwischen zu einem festen Mitglied auf der Dienststelle geworden ist, wäre es lieber wieder in seinem alten Zuhause im Kinderzimmer, teilten die Beamten mit.