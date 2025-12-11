Vor Rheinderby in Leverkusen: Polizei schickt Hunderte Kräfte zur BayArena

Leverkusen - Flutlicht, Derbystimmung und jede Menge Polizei! Für das anstehende Bundesligaspiel zwischen Bayer 04 und dem 1. FC Köln bringt sich die Polizei aktuell bereits in Stellung.

Das Rheinderby am Samstagabend gilt als Hochsicherheitsspiel. © IMAGO / Beautiful Sports

Einer offiziellen Mitteilung zufolge bereite man sich auf den Einsatz von mehreren Hundert Polizisten vor.

Neben dem direkten Umfeld des Stadions werden die Einsatzkräfte auch im gesamten Leverkusener Stadtgebiet unterwegs sein, um die gegnerischen Fanlager bestens voneinander zu trennen und Zoff zu verhindern.

"Unsere szenekundigen Beamten kennen potenzielle Gewalttäter. Wir werden diese besonders im Auge behalten", teilte der zuständige Einsatzleiter mit.