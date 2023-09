Vorfall bei Fest an Grundschule: Polizei sucht nach "Mitschnacker"

Rendsburg - Eltern in Rendsburg mitten in Schleswig-Holstein sind besorgt. Dort soll es einen "Mitschnacker" geben.

Die Polizei bittet Eltern, ihre Kinder zu sensibilisieren. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei ein Fall gemeldet worden. Hintergründe dazu wurden nicht veröffentlicht. Die Kieler Nachrichten berichteten, dass am 14. September ein Mann zwei Kinder bei einem Fest an der Grundschule Obereider angesprochen haben soll. Eine Mutter habe beherzt eingegriffen und so womöglich Schlimmeres verhindert.

Der Vorgang werde sehr ernst genommen, heißt es jetzt von der Polizei. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln. Derzeit werden Zeugen befragt.

Außerdem wird in den Bereichen um die Grundschulen in der Stadt die Streifentätigkeit verstärkt. Die Polizei erhofft sich dadurch weitere Ermittlungsansätze und Abschreckung.

Eltern sollten ihren Kindern erklären, dass sie nicht mit ihnen unbekannte Personen mitgehen sollen, so die Bitte der Polizei. "Auch wenn ihnen die tollsten Versprechen gegeben werden", sagte ein Polizeisprecher. Eltern sollten außerdem das Selbstbewusstsein ihres Kindes stärken.