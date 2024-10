Vorfall bei Tuning-Treffen: Mann beschleunigt und fährt auf Polizisten zu

Neuwied - Aufgemotzte Autos, laute Motoren: Rund 500 Anhänger getunter Wagen trafen sich am gestrigen Samstag in Neuwied ( Rheinland-Pfalz ). Die Polizei war präsent und griff bei Kontrollen durch. Es kam aber auch zu einer brenzligen Situation.

Die Polizei hatte bei dem Tuning-Treffen am gestrigen Samstag mehrere Autos aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild) © Uwe Ansoach/dpa

So habe ein Mann stark beschleunigt und sei auf einen Polizisten zugefahren, teilte die Polizei in Koblenz mit. Der Beamte wurde demnach nicht verletzt. Es sei gegen den Fahrer aber ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Am Samstagabend hätten sich zunächst rund 500 Autos und zahlreiche Zuschauer an einem Baumarkt in Neuwied versammelt.

Im Zuge der Kontrollen wurden laut Polizei fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, da sie wegen Umbauten mutmaßlich keine Betriebserlaubnis mehr haben.