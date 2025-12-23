Vorsicht, bissiger Kunde! Polizist von Ladendieb verletzt

Burg - Am Montagabend wurde ein Polizist in Burg ( Landkreis Jerichower Land ) von einem Supermarktkunden gebissen, nachdem dieser beim Klauen erwischt wurde.

Ein Polizist wurde durch den Kunden an der Hand und am Oberschenkel verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Mitarbeiter des Geschäftes hätten gegen 21 Uhr den Kunden beobachtet, wie dieser eine Packung Würstchen und zwei Gurken in seine innere Jackentasche gesteckt hatte. Anschließend ging er in Richtung Ausgang, ohne die Ware zu bezahlen, berichtete das Polizeirevier Jerichower Land.

Der 42-jährige Mann wurde daraufhin von den Mitarbeitern angesprochen.

Seine Beute gab er zwar zurück, jedoch wollte er keinerlei Angaben zu seiner Person machen.

Deshalb wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Erst durch die Beamten konnten die Personalien festgestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Kunde in der Vergangenheit bereits Hausverbot erhalten hatte.

Der 42-Jährige wurde aufgefordert, den Supermarkt zu verlassen und zum Ausgang begleitet. Dabei wurde er aggressiv. Er bedrohte die Einsatzkräfte und versuchte sie zu schlagen. Ein Polizist wurde von ihm in die Hand und den Oberschenkel gebissen.