Vorsicht! Hier schleicht eine lebensgefährliche Giftschlange frei herum

Oeversee – Seit Anfang Mai wird immer wieder eine Giftschlange in Oeversee bei Flensburg gesichtet, jetzt soll ein Artenspürhund das potenziell gefährliche Reptil aufspüren.

Afrikanische Baumschlange gelten als sehr scheu und halten sich – wie ihr Name schon sagt – vor allem in Bäumen und in Sträuchern auf. (Beispielbild) © IMAGO / Avalon.red

Das teilte am Mittwoch ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt gegenüber der Deutsche Presse-Agentur mit. Damit der Hund jedoch die Spur aufnehmen kann, müssten zunächst Geruchsproben der Schlange wie beispielsweise abgestreifte Haut oder Kot beschafft werden.

Die erste Meldung der Schlange war am 6. Mai bei der Polizei Flensburg eingegangen. Demnach hatten Passanten das Tier auf einer Wiese am Juhlschauer Weg in Oeversee gesehen und fotografiert.

Ersten Einschätzungen von Experten nach könnte es sich bei der Schlange um eine Afrikanische Baumschlange handeln. Eine hellgrüne Schlangenart, die bis zu zwei Meter lang werden kann und deren Bisse lebensgefährlich sein können.

"Die Schlangenart hat ein Gift, das die Blutgerinnung stört und dann zu inneren Blutungen führt", sagte Schlangenexperte Jörn Krütgen vom Landesamt für Umwelt in Flintbek gegenüber des NDR.

Es sei jedoch recht unwahrscheinlich, von einer Baumschlange gebissen zu werden. Die Schlangenart sei sehr scheu und würde nur zubeißen, wenn sie angefasst werde.