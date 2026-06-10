Während Gassirunde: Baum stürzt auf Spaziergänger

Leipzig - Ein 48-Jähriger war am frühen Dienstagnachmittag mit seinem Hund im Leipziger Auwald unterwegs, als plötzlich ein Baum auf ihn stürzte.

Ein einfacher Spaziergang wurde für den Spaziergänger zur Gefahr. (Symbolfoto) © Imago / Hanke

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, vermutet man, dass der Baum durch den Wind entwurzelt wurde.

Der Mann war auf dem Waldweg im Stadtteil Connewitz unterwegs. Dort liegt der südliche Auwald.

Er wurde durch den Baum verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.