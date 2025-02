Während Notfall-Einsatz: Pärchen kapert Rettungswagen und macht Selfies

Düsseldorf - In Düsseldorf haben sich am vergangenen Wochenende unfassbare Szenen abgespielt: Ein betrunkenes Pärchen (19, 27) kaperte kurzerhand einen Rettungswagen und fuhr mit dem Fahrzeug davon. Als die Polizei hinzukam, drehte die 27-Jährige dann vollends durch.

Das Paar war einfach in den Rettungswagen gestiegen und davongefahren. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Montag berichtete, kam dem 19-Jährigen und seiner Freundin die "Schnapsidee" am frühen Sonntagmorgen gegen 5.13 Uhr, als die Feuerwehr gerade im Rahmen eines medizinischen Notfalls in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz war.

Demnach hatten die Rettungskräfte ihr Fahrzeug mit laufendem Motor vor dem Haus abgestellt und kümmerten sich um die in Not geratene Person, als zeitgleich das stark alkoholisierte Paar des Weges kam.

Frei nach dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" setzten die beiden Trunkenbolde sich kurzerhand in das Einsatzfahrzeug und fuhren einige Meter, als ein Rettungssanitäter den Diebstahl bemerkte: Der Mann hatte ein Medikament aus dem Wagen holen wollen und stellte nun mit Entsetzen fest, dass dieser etwa 100 Meter weiter auf der Schirmerstraße stand.

In diesem Moment setzte der Rettungswagen plötzlich rückwärts auf den Rettungssanitäter zu, woraufhin dieser auf seinen Wagen zurannte und auf dem Fahrersitz die 27-jährige Düsseldorferin erkennen konnte.

Neben der jungen Frau hatte der 19-Jährige auf dem Beifahrersitz Platz genommen, hielt ein Handy in der Hand und machte offenkundig Selfies von sich und der 27-Jährigen.