Während Volkshochschulkurs: Teilnehmerin zieht plötzlich riesiges Küchenmesser
Prüm - Plötzlich kommt ein riesiges Messer zum Vorschein! Im rheinland-pfälzischen Prüm kam es am Dienstagmorgen zu einem schockierenden Zwischenfall während eines Volkshochschulkurses.
Nach Polizeiangaben habe eine 66 Jahre alte Frau während der laufenden Veranstaltung völlig unvermittelt ein etwa 18 Zentimeter langes Küchenmesser aus ihrer Handtasche gezogen und dieses in bedrohlicher Weise in Richtung der übrigen Anwesenden gehalten.
Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in den Räumlichkeiten des Konvikts (Haus der Kultur).
Die Dozentin und insgesamt zehn Teilnehmer erkannten die Gefahr sofort und flohen geistesgegenwärtig aus dem Unterrichtsraum.
Zu einem gezielten Angriff kam es glücklicherweise nicht. Demnach gab es auch keine Verletzten.
Die 66-Jährige entfernte sich nach dem Geschehen zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung traf die Polizei sie unweit des Konvikts in ihrer Wohnung an und nahm sie in Gewahrsam.
Polizei leitet weitere Schritte ein
Aufgrund früherer psychischer Auffälligkeiten wurde sie zur Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.
Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Hintergründe der Tat sowie das Motiv werden derzeit geprüft.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa