Während Volkshochschulkurs: Teilnehmerin zieht plötzlich riesiges Küchenmesser

Prüm - Plötzlich kommt ein riesiges Messer zum Vorschein! Im rheinland-pfälzischen Prüm kam es am Dienstagmorgen zu einem schockierenden Zwischenfall während eines Volkshochschulkurses.

Die Polizei konnte die Frau schließlich in ihrer Wohnung überwältigen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach Polizeiangaben habe eine 66 Jahre alte Frau während der laufenden Veranstaltung völlig unvermittelt ein etwa 18 Zentimeter langes Küchenmesser aus ihrer Handtasche gezogen und dieses in bedrohlicher Weise in Richtung der übrigen Anwesenden gehalten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in den Räumlichkeiten des Konvikts (Haus der Kultur).

Die Dozentin und insgesamt zehn Teilnehmer erkannten die Gefahr sofort und flohen geistesgegenwärtig aus dem Unterrichtsraum.

Zu einem gezielten Angriff kam es glücklicherweise nicht. Demnach gab es auch keine Verletzten.

Die 66-Jährige entfernte sich nach dem Geschehen zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung traf die Polizei sie unweit des Konvikts in ihrer Wohnung an und nahm sie in Gewahrsam.