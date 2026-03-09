130.000-Euro-Porsche geklaut: Plötzlich macht Polizei rund 50 Kilometer weiter eine Entdeckung

Harsefeld/Hamburg - Dreister Luxus-Diebstahl in Niedersachsen : Am Wochenende wurde ein Porsche im Wert von 130.000 Euro gestohlen. Doch zum Wochenstart stieß die Polizei rund 50 Kilometer vom Tatort entfernt auf eine Entdeckung.

Dieser Porsche wurde in Harsefeld auf dem Gelände eines Lackierbetriebes gestohlen. © Polizeiinspektion Stade

Noch am Montagmorgen teilten die Beamten mit, dass bisher unbekannte Autodiebe in der Zeit zwischen Freitag, den 6. März 2026, 17 Uhr, und Sonntag, den 8. März, 1.30 Uhr, in Harsefeld in der Straße "Im Sande" das Gelände eines sich dort befindenden Lackierbetriebes betreten hätten.

Dort sollen die mutmaßlichen Diebe einen geparktes Auto aufgebrochen und anschließend gestohlen haben. Dabei handelte es sich um einen grauen Porsche 911 Turbo S. Mit einem Foto des Autos bat die Polizei zunächst um Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrzeugs.

Doch bereits am Montagnachmittag dann die Entwarnung: Der Luxus-Schlitten konnte am Mittag aufgefunden werden. Allerdings nicht in Harsefeld, wo er entwendet wurde, sondern in Hamburg!

In der Straße "Ginsterheide" wurde das Fahrzeug entdeckt und anschließend durch die Hamburger Polizei sichergestellt. Wie der Porsche die knapp 50 Kilometer zurücklegte und wer dafür verantwortlich ist, ist jedoch noch immer ein Rätsel.