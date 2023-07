Polizisten durchsuchen Wohnung - plötzlich wird auf sie geschossen!

Zwenkau - Am gestrigen Montag gegen 20.35 Uhr wurde die Polizei über eine Bedrohung mit einer Schusswaffe informiert.

Polizeibeamte finden bei einer Wohnungsdurchsuchung eine Waffe mit Munition. (Symbolbild) © 123RF/michaeljayfoto

Es soll bereits in der Nacht zu Montag zu dem Vorfall gekommen sein, berichtet die Polizeidirektion Leipzig.



Nach diesen Informationen wurde eine Wohnung in der Georg-Schwarz-Straße in Zwenkau durchsucht. Die Ermittler fanden den Tatverdächtigen (31, deutsch) zunächst nicht an.

Im weiteren Verlauf der Durchsuchung tauchte der 31-Jährige auf und es kam zu einer Schussabgabe auf zwei zivile Polizeibeamte. Zum Glück wurde keiner getroffen und somit auch nicht verletzt.

Ob der Mann wusste, dass es sich um Polizisten in seiner Wohnung handelte, wird nun ermittelt.

Bei Fortsetzung der Durchsuchung wurden eine Waffe und Munition aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich bei der Waffe mutmaßlich um eine Luftdruckwaffe mit Gummigeschossen.