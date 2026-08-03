Waffenteile mit 3D-Drucker hergestellt: Mann kommt in Fachklinik

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Munitionsteile, Waffenhülsen und 3D-Drucker findet die Polizei bei Durchsuchungen in Niederbayern. Ein 21-Jähriger ist der Tatverdächtige.

Von Jule Meck

Landshut - Ein 21-Jähriger soll in Landshut mit einem 3D-Drucker Waffenteile hergestellt haben.

Die Polizei durchsuchte eine Wohnung in Landshut und entdeckte 3D-Drucker. (Symbolfoto)
Die Polizei durchsuchte eine Wohnung in Landshut und entdeckte 3D-Drucker. (Symbolfoto)  © Peter Kneffel/dpa

Bei Durchsuchungen einer Wohnung in Landshut und des Hauses seiner Eltern im östlichen Landkreis Kelheim fanden Beamte am Freitag mehrere Kurzwaffen-Hülsen, verschiedene Munitionsteile und zwei 3D-Drucker, wie die Polizei mitteilte.

Gegen den Mann wir nun wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, so die Polizei.

Der Mann wurde nach Angaben der Ermittler aufgrund seines psychischen Zustandes einstweilig in einer Fachklinik untergebracht.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

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