Waffenteile mit 3D-Drucker hergestellt: Mann kommt in Fachklinik

Landshut - Ein 21-Jähriger soll in Landshut mit einem 3D-Drucker Waffenteile hergestellt haben.

Die Polizei durchsuchte eine Wohnung in Landshut und entdeckte 3D-Drucker. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Bei Durchsuchungen einer Wohnung in Landshut und des Hauses seiner Eltern im östlichen Landkreis Kelheim fanden Beamte am Freitag mehrere Kurzwaffen-Hülsen, verschiedene Munitionsteile und zwei 3D-Drucker, wie die Polizei mitteilte.

Gegen den Mann wir nun wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, so die Polizei.