Waffenteile mit 3D-Drucker hergestellt: Mann kommt in Fachklinik
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Von Jule Meck
Landshut - Ein 21-Jähriger soll in Landshut mit einem 3D-Drucker Waffenteile hergestellt haben.
Bei Durchsuchungen einer Wohnung in Landshut und des Hauses seiner Eltern im östlichen Landkreis Kelheim fanden Beamte am Freitag mehrere Kurzwaffen-Hülsen, verschiedene Munitionsteile und zwei 3D-Drucker, wie die Polizei mitteilte.
Gegen den Mann wir nun wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, so die Polizei.
Der Mann wurde nach Angaben der Ermittler aufgrund seines psychischen Zustandes einstweilig in einer Fachklinik untergebracht.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa